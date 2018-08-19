Воскресенье, 19 Августа 2018 года
23:48:38 МСК

В Китае определены меры по совершенствованию инфраструктуры

Экономика

В центр внимания поставлена государственная поддержка «слабых звеньев»

В Китае определены меры по совершенствованию инфраструктуры
Uwe Aranas
Строительство в Китае

Пекин, 19 августа 2018, 22:57 — REGNUM  В Пекине распространено заявление Государственного комитета КНР по управлению банковской и страховой деятельностью, из которого следует, что приоритетное внимание в ближайшие годы будет уделяться увеличению размера фондов поддержки «слабых звеньев» в инфраструктуре страны, сообщает 19 августа Синьхуа.

Условием предоставления кредитной поддержки инфраструктурных проектов в заявлении названо отсутствие предпосылок к росту из-за них скрытой задолженности региональных правительств.

Банкам рекомендовано в кредитной политике сосредоточиться на «удовлетворении рациональных потребностей финансирования», которое должно осуществляться «в соответствии с принципами рыночной экономики» и в первую очередь по «долгострою» — незавершенным проектам.

Госкомитет также призвал кредитные учреждения изменить баланс льготного финансирования, сделав основной упор в пользу реального, производственного сектора, в том числе частных и экспортно-ориентированных компаний.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить