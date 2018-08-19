«Зеленое» лобби приводит в упадок нефтяную отрасль Норвегии

Осло, , 17:16 — REGNUM Отказ от разведки запасов нефти в районе Лофотенских островов Норвегии может создать прецедент и оставить страну без потенциальных 16 млрд баррелей нефти и газа, которые находятся в недрах Баренцева моря. Об этом заявил министр нефти и энергетики Норвегии Терье Севикнес, сообщает Bloomberg.

Либеральная партия Норвегии — самая большая партия страны — настаивает на установлении постоянного запрета на разведку и добычу нефти у Лофотенских островов в Норвежском море. Как сообщало ИА REGNUM, министерство нефти и энергетики Норвегии утверждает, что в недрах на этой территории лежит 1,3 млрд баррелей нефти. В свою очередь, Фонд дикой природы (WWF) заявляет, что район Лофотен служит нерестилищем для 70% всей рыбы, вылавливаемой в северных норвежских водах.

«Если экологи настоят на своем, их фокус внимания [с Лофотенских островов] быстро переместится на Баренцево море», — считает министр нефти и энергетики Норвегии Терье Севикнес.

По мнению министра, «потеря Лофотена» в дальнейшем затруднит процесс разведывания нефтяных запасов в Баренцевом море — главной надежде Норвегии на сохранение своего стабильного положения на нефтяном рынке. Севикнес настаивает на том, что норвежское правительство намерено продолжить «твердую» и «устойчивую» нефтяную политику в ближайшие годы.

Для Норвегии нефтегазовый сектор играет огромную экономическую роль. Согласно информации Еврокомиссии, на этот сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. Большая часть экспорта норвежских углеводородов идет в страны ЕС. На мировом нефтяном рынке доля Норвегии составляет около двух процентов.

Эксперты нефтяной отрасли утверждают, что успешные результаты разведки запасов на малоизученных участках Баренцева моря могут стать шансом Норвегии остановить прогнозируемое падение нефтедобычи в середине 2030-х годов.

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