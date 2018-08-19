Лукашенко: Никакой шоковой терапии в экономике страны

Минск, , 12:31 — REGNUM О неприемлемости курса шоковой терапии в государственной экономике заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в правительстве Белоруссии. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«С первых своих шагов, будучи президентом, еще зеленым президентом в те годы, четко было сказано: никакой шоковой терапии, никаких шоков быть не должно», — заявил Александр Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, шок — это значит «резать по живому», а на это он никогда не соглашался и не пойдет.

Кроме этого Лукашенко отметил, что граждане Белоруссии — другие, привыкшие к честности и справедливости, а потому они такую политику (шоковых экономических реформ — прим. ред.) не воспримут.

Также президент Белоруссии коснулся вопросов приватизации и отметил, что он не против неё, только нужно четко определять на каких условиях придут новые инвесторы. Приватизация, при которой люди будут лишаться рабочих мест, Белоруссии не нужна, подчеркнул Александр Лукашенко.

Отметим, что совещание, на котором президент Лукашенко высказался против шоковой реформы экономики Белоруссии, было посвящено кадровым перестановкам в правительстве и министерствах республики.