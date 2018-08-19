Yomiuri: Японские компании начнут доставлять грузы по Транссибу

Токио, , 09:52 — REGNUM Японские компании воспользуются Транссибом для доставки грузов в Россию, 18 августа сообщает газета Yomiuri.

Японское издание узнало о планах нескольких компаний по использованию Транссибирской магистрали для доставки грузов в европейскую часть России. Ожидается, что уже 11−13 сентября состоятся первые тестовые перевозки, в которых примут участие несколько японских компаний.

Японские бизнесмены оценят стоимость и время доставки Транссибом, после чего будет принято решение о регулярном использовании российской железнодорожной магистрали для транспортировки японских грузов. Железная дорога может стать выгодной альтернативой доставкам воздушным и морским транспортом.

Отметим, что именно 11−13 сентября во Владивостоке будет проходить Восточный экономический форум, в рамках которого запланирована встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.