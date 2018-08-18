Транспорт в Арктике: Ямал впереди, остальные подождут

Анна Горохова, , 18:35 — REGNUM

Схема строительства Северного широтного хода (СШХ) на Ямале получила одобрение правительства России — важному для развития Арктики проекту дан официальный старт. Вместе с тем создание железнодорожной магистрали в условиях вечной мерзлоты «заморозит» реализацию планов других северных регионов.Северный связующий ходСеверный широтный ход необходим Ямало-Ненецкому округу и добывающим компаниям, действующим в богатом на углеводородные месторождения регионе. Проект предполагает строительство мостового перехода через реку Обь в районе Салехарда, завершение строительства моста через реку Надым, строительство железнодорожной линии Салехард — Надым протяженностью 353 км. Кроме того, планируется модернизация уже существующих участков Надым — Пангоды (104 км) и Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево (188 км). Предварительные сроки строительства — с 2018 по 2023 год. Магистраль протяженностью около 690 километров позволит ежегодно перевозить 20 млн тонн грузов. СШХ соединит Северную и Свердловскую железные дороги — а значит, свяжет Ямал — самую перспективную часть российской Арктики — с Уралом, Северо-Западом и центром страны. По прогнозам экспертов, с созданием Северного широтного хода недропользователи охотнее станут приобретать даже маленькие месторождения, которые сегодня нерентабельны из-за отсутствия транспортной инфраструктуры, а уральские заводы смогут транспортировать свою продукцию по короткому морскому «плечу».Спустя несколько лет от станции Бованенково железнодорожная ветка дойдет до вахтового поселка Сабетта — и соединит с наземной транспортной сетью один из важнейших портов Севморпути. Участниками строительства Северного широтного хода станут ОАО «РЖД», компания «Газпром» (активно занятая развитием нового центра газодобычи «Ямальский») и дочка «РЖД» — специальная проектная компания-концессионер ООО «СШХ». Последняя обеспечит финансирование, строительство и последующую эксплуатацию объектов железнодорожного транспорта Обская — Салехард — Надым. РЖД реконструирует более 350 км примыкающих участков Коноша — Котлас — Чум — Лабытнанги Северной железной дороги, включая станцию Обская, а также железнодорожной линии Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево Свердловской железной дороги. ПАО «Газпром» обеспечит завершение строительства и ввод в эксплуатацию собственной железнодорожной линии Надым — Пангоды. По данным пресс-службы «Газпрома» этот участок имеет протяжённость 112 км, по данным правительства ЯНАО — 104 км. В финансировании строительства примет участие Ямало-Ненецкий округ, для которого принципиально важной частью СШХ является мост через Обь, автодорога Салехард — Надым вкупе с мостом через реку Надым: эти транспортные участки обеспечат круглогодичную связь западной и восточной частей региона. Первоочередная задача правительства ЯНАО — передать в федеральную собственность земельные участки, необходимые для строительства магистрали, обеспечить доступ строителей к водным объектам и лесным участкам, а также предоставить льготы строителям магистрали по налогу на имущество.

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Режим многолетнего ожиданияПроект, минимально оцененный в 230 млрд рублей, ввиду своей стратегической значимости и внушительной стоимости однозначно становится основным инфраструктурным проектом Арктической зоны России на ближайшие несколько лет. Это сводит на нет многие планы губернаторов других северных регионов — в первую очередь, Архангельской области и Республики Коми. Как уже сообщало ИА REGNUM, «Белкомур» (Белое море — Коми — Урал) — проект строительства железнодорожной магистрали соединением Архангельск — Сыктывкар — Соликамск (Пермский край). Эта идея возникла еще в 1930-е годы: железная дорога должна была напрямую соединить регионы Сибири и Урала со стратегическими предприятиями на севере СССР и выйти в порт Архангельск. Но для успешного функционирования проекта Поморью нужен порт с глубинами больше, чем есть сейчас.

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Глубоководный порт — давняя мечта властей Архангельской области. Проектом предусматривается максимальная осадка судов в 11 м (в настоящее время порт Архангельск обеспечивает прием судов осадкой до 9 м) и потенциальный грузооборот в 28 млн тонн. Проекты Архангельской области и Республики Коми рассматриваются в связке, но несмотря на это, главы регионов не спешат объединить силы в борьбе за реализацию своих планов. Глава Республики Коми Сергей Гапликов старается обозначить все возможные варианты выхода к Северному Ледовитому океану со своей территории, кроме Архангельска имея в виду два поселка Ненецкого автономного округа — Индигу и Усть-Кару.

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Впрочем, «разобщенность среди регионов Арктической зоны», о которой не раз говорил Игорь Орлов, — не самый главный враг «Белкомура» и глубоководного архангельского порта. Проекты по-прежнему не получили однозначного подтверждения своей необходимости и имеющейся грузовой базы, и поэтому правительство России не считает нужным вести разговор о возможном государственно-частном партнерстве и концессионных соглашениях. В то же время отказ от ближайшей реализации двух региональных «прожектов» не значит, что Коми и Поморье ничем не смогут помочь развитию российской Арктики. Воркута действительно имеет большой потенциал в качестве северного транспортного звена. Но здесь государство вполне может обойтись без «Белкомура» — и ограничиться строительством Северного широтного хода, поскольку Воркута и Салехард уже имеют железнодорожную связь. В государственной стратегии развития Арктической зоны России указано, что через Воркуту полезные ископаемые с Северо-Запада страны могут быть доставлены в порт Сабетта. Архангельску же придется ждать своего глубоководного порта и дальше и продолжать искать преимущества перевалки грузов в замерзающих водах. Пока более отчетливыми перспективами развития портовой инфраструктуры в Поморье являются планы Росатома по созданию причального комплекса на острове Южный архипелага Новая Земля — для вывоза ресурсов свинцово-цинкового Павловского месторождения. Порт и терминал на Новой Земле будут включены в границы морского порта Архангельск.

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Внимание государства и добывающих компаний в Арктике практически безраздельно принадлежит Ямалу. Но другие регионы Арктической зоны России имеют свои преимущества в виде географического положения, климатических условий и различных запасов в недрах. Местным властям остается грамотно оценить свои возможности и сформулировать логичный план действий — и тогда федеральный центр не усомнится в доказательствах.

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