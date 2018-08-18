WSJ: Китай и США сядут за стол переговоров

Нью-Йорк, США, , 04:54 — REGNUM Представители Китая и США собираются к ноябрю подготовить дорожную карту по снятию торговых пошлин, сообщает The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, стороны планируют провести несколько раундов переговоров в ближашие месяцы и найти возможность для снятия возникших торговых претензий между странами. Предполагается, что эти переговоры должны завершиться к ноябрьской встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Как сообщало ИА REGNUM, на конец августа запланировано прибытие китайской делегации во главе с замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнем в США. В ходе визита Ван Шоувэнь встретится с секретарем по международным делам минфина США Дэвидом Мелпессом, с которым обсудит проблему двусторонней экономики и торговли.

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