Суббота, 18 Августа 2018 года
06:07:25 МСК

WSJ: Китай и США сядут за стол переговоров

Экономика

Чтобы решить накопившиеся торговые конфликты

Нью-Йорк, США, 18 августа 2018, 04:54 — REGNUM  Представители Китая и США собираются к ноябрю подготовить дорожную карту по снятию торговых пошлин, сообщает The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, стороны планируют провести несколько раундов переговоров в ближашие месяцы и найти возможность для снятия возникших торговых претензий между странами. Предполагается, что эти переговоры должны завершиться к ноябрьской встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Как сообщало ИА REGNUM, на конец августа запланировано прибытие китайской делегации во главе с замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнем в США. В ходе визита Ван Шоувэнь встретится с секретарем по международным делам минфина США Дэвидом Мелпессом, с которым обсудит проблему двусторонней экономики и торговли.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайская делегация расскажет Вашингтону о пагубности «торговых войн»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговая война между Китаем и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить