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У «Возрождения» снова возникли проблемы

Экономика

Ареста добилась компания Withersworlwide

Лондон, 18 августа 2018, 03:44 — REGNUM  Акции банка «Возрождение» арестованы Высоким судом Лондона, пишет газета «Ведомости».

Уточняется, что арест наложен на ценные бумаги 15 августа. Соответствующий иск на $11 млн был подан кредиторами Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Напомним, это не первый арест активов «Возрождения». В последний раз активы были арестованы по иску на $15,6 млн и 11 млн евро. В начале августа арест был снят — после взноса обеспечительных средств в фонд суда.

Читайте ранее в этом сюжете: Лондонский суд снял арест с активов братьев Ананьевых

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Банковское дело
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