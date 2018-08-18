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Fitch поставила России «BBB — » за гибкость курса рубля

Экономика

«Позитивный» прогноз отражает прогресс в проводимой государством экономической политике

Вашингтон, 18 августа 2018, 02:35 — REGNUM  Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента России в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом агентством Fitch Ratings.

«Прогноз «позитивный» отражает продолжающийся прогресс в осуществляемой государством экономической политике, которую поддерживают возросшая гибкость обменного курса рубля, приверженность таргетированию инфляции и взвешенная фискальная стратегия», — сообщает международное агентство.

В агентстве отметили, что Россия справилась с предыдущими американскими санкциями, но что следующие могут ухудшить ситуацию. Отметим, что очередные санкции вводятся против операций с российским суверенным долгом, а также касаются российских политиков, бизнесменов и нефтегазового сектора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Fitch, самый большой объем не покрытых резервами рискованных кредитов приходится на такие крупные банки как ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк. На первом месте находится Абсолют-банк, на втором банк «Зенит», ВТБ третий.

Читайте ранее в этом сюжете: Аналитики Fitch оценили проблемные кредиты 20 крупных банков России

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Международные экономические рейтинги
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