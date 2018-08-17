Цены промпроизводителей в России в июле выросли на 0,3%

Москва, , 23:29 — REGNUM Цены производителей промышленных товаров в июле 2018 года выросли, но 0,3%, с начала года — на 9,4%. Такие предварительные данные приводит 17 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За минувший месяц цены на сырую нефть снизились на 2,6%. Полезные ископаемые, не включенные в другие группировки, подешевели на 4,1%. При этом цены на природный газ и газовый конденсат увеличились на 17,2%.

Цены на машины и оборудование для переработки пластмасс и резины выросли на 12,5%, машины и оборудование для изготовления бумаги и картона — на 6,6%, ручные инструменты с механическим приводом — на 4,7%, гидравлическое и пневматическое силовое оборудование — на 3,9%, машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства — на 2,7%, прочие краны и клапаны — на 1,9%.

В производстве химических веществ и продуктов на 6,3% подорожали удобрения и азотные соединения, на 3,4% — промышленные газы, на 2,9% — прочие основные неорганические химические вещества, на 2,5% — пластмассы и синтетические смолы в первичных формах.

Среди пищевых продуктов цены на готовые корма для животных выросли на 2,6−2,7% увеличились, продукты мукомольной и крупяной промышленности — на 2,4%, переработку и консервирование мяса и мясной пищевой продукции — на 1,8%, растительные и животные масла и жиры — на 1,4%, переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков — на 1,2%.