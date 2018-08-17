Мордовия вошла в топ-10 регионов РФ по уровню обеспеченности врачами

Саранск, , 21:47 — REGNUM Мордовия вошла в десятку лучших регионов РФ по показателю обеспеченности врачами и средним медперсоналом на 10 тыс. населения. По данным рейтинга экспертов ОНФ и Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье», которые опирались на данные Минздрава России, показатель в регионе по итогам 2017 года составил 46,7, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ — 68,4 на 10 тыс. человек, Санкт-Петербург — 57,7, а также Северная Осетия — 54,9. Аутсайдеры исследования: Курганская область — 24,7, Чечня — 26,3 и Владимирская область — 27,7.

Высокий показатель Мордовии обусловлен рядом факторов: создание современной трехуровневой системы здравоохранения, постоянная работа по укреплению ресурсной базы отрасли, подготовка специалистов, создание современных медицинских центров и строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

Глава Мордовии Владимир Волков поставил задачу открыть ФАПы во всех населенных пунктах с численностью жителей до 2 тыс. человек в течение трех лет. В селах, население которых составляет более 100 человек, планируется организовать мобильные медицинские комплексы.

«По нашим расчетам, в ближайшее время необходимо построить еще 45 ФАПов, а 219 — капитально отремонтировать. При этом мы осознаем важность эффективной работы первичного звена, системы профилактики. В районах работают мобильные лечебно-диагностические комплексы для диспансеризации сельского населения. Главный результат — удалось повысить выявление на ранних стадиях таких серьезных заболеваний, как рак молочной железы, туберкулез, болезни органов кровообращения», — констатировал глава региона, комментируя высокую позицию Мордовии в рейтинге.

Кроме того, в течение последних пяти лет на 40% снизилась смертность от болезней системы кровообращения и туберкулеза.

«Нам удалось заполнить многие вакантные ставки в первичном звене. Сейчас практически нет дефицита участковых врачей — терапевтов, педиатров в поликлиниках, хотя недавно эта проблема стояла очень остро», — отметил Волков. В республике действует программа «Земский доктор», благодаря которой более 200 специалистов переехали в районные центры. Приобрести жилье им помогают республиканские субсидии на сумму 2 млн рублей. У медработников районов есть возможность повышать квалификацию и проходить переподготовку на базе Мордовского государственного университета.

Зарплата медиков в регионе за шесть лет выросла в два раза. С 2014 года наравне с врачами выплаты стали получать и переезжающие на село фельдшеры ФАПов. В 2018 году денежная поддержка фельдшерам оказывается еще и из федерального бюджета на условиях софинансирования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Мордовия получит 150,516 млн рублей из президентского резервного фонда. Средства направят на ремонт зданий медицинских, культурных и образовательных организаций республики.

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