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Узбекистан продаст свою долю в четырехзвездочной гостинице

Экономика

Доля государства будет выставлена на публичные торги в течение двух месяцев

Ташкент, 17 августа 2018, 21:12 — REGNUM  Узбекистан планирует продать свою долю в одноименной четырехзвездочной гостинице, которая находится в центре Ташкента, сообщает 17 августа издание Spot со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

В настоящее время государству принадлежит 80,13% в предприятии ООО Otel O’zbekiston. Планируется, что доля Госкомконкуренции будет выставлена на публичные торги в течение двух месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая глава Госкомитета по инвестициям Узбекистана Сардор Сагдуллаев заявил, что правительство планирует приватизировать национальную авиакомпанию «Узбекские авиалинии».

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан планирует приватизировать национальную авиакомпанию

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Приватизация госактивов
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