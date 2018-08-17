Пятница, 17 Августа 2018 года
21:15:07 МСК

Представители Росавтодора встретились со своими китайскими коллегами

Экономика

В Россию приехали сотрудники департамента транспорта провинции Сычуань

Москва, 17 августа 2018, 20:26 — REGNUM  В Федеральном дорожном агентстве состоялась встреча представителей ведомства с сотрудниками департамента транспорта провинции Сычуань Китайской Народной Республики. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает пресс-служба Росавтодора.

В ходе встречи заместитель главы Росавтодора Игорь Астахов поблагодарил китайских коллег за проявленный интерес к вопросам развития российской дорожно-транспортной отрасли. Он отметил, что Росавтодор имеет большой опыт международного сотрудничества со странами Европы и с Азиатским регионом.

Астахов рассказал об основных функциях и задачах, которые стоят перед Росавтодором. На сегодняшний день протяженность сети федеральных дорог России, находящихся в ведении Росавтодора, составляет 50 557,908 км. Показатель нормативности по итогам 2017 года — 77,96%.

К 2020 году протяженности федеральных трасс, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, планируется довести до 85%.

В свою очередь заместитель директора департамента транспорта провинции Сычуань господин Чанли Чжао и его коллеги рассказали о наиболее значимых направлениях деятельности в сфере развития транспорта и дорожного хозяйства провинции Сычуань.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить