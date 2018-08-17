Представители Росавтодора встретились со своими китайскими коллегами

Москва, , 20:26 — REGNUM В Федеральном дорожном агентстве состоялась встреча представителей ведомства с сотрудниками департамента транспорта провинции Сычуань Китайской Народной Республики. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает пресс-служба Росавтодора.

В ходе встречи заместитель главы Росавтодора Игорь Астахов поблагодарил китайских коллег за проявленный интерес к вопросам развития российской дорожно-транспортной отрасли. Он отметил, что Росавтодор имеет большой опыт международного сотрудничества со странами Европы и с Азиатским регионом.

Астахов рассказал об основных функциях и задачах, которые стоят перед Росавтодором. На сегодняшний день протяженность сети федеральных дорог России, находящихся в ведении Росавтодора, составляет 50 557,908 км. Показатель нормативности по итогам 2017 года — 77,96%.

К 2020 году протяженности федеральных трасс, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, планируется довести до 85%.

В свою очередь заместитель директора департамента транспорта провинции Сычуань господин Чанли Чжао и его коллеги рассказали о наиболее значимых направлениях деятельности в сфере развития транспорта и дорожного хозяйства провинции Сычуань.