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ФАС оштрафовала МОЭСК за нарушение антимонопольного законодательства

Экономика

Компания выплатит штраф в размере шести миллионов рублей

ФАС оштрафовала МОЭСК за нарушение антимонопольного законодательства
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Электричество

Москва, 17 августа 2018, 20:19 — REGNUM  Московское управление ФАС России привлекло ПАО «МОЭСК» к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщает 17 августа пресс-служба антимонопольного ведомства.

По данным ФАС, МОЭСК был безосновательно составлен акт о безучётном потреблении электрической энергии объектом АО «Оборонстрой». При этом сетевая организация не смогла доказать факт вмешательства потребителя в опломбированный прибор учёта электроэнергии и его вину в неисправности прибора.

«В результате действий электроэнергетического монополиста акционерному обществу был выставлен необоснованный счёт на сумму около двух миллионов рублей», — говорится в сообщении.

По требованию антимонопольной службы МОЭСК отозвала безосновательно составленный акт, что послужило основанием для снижения административного штрафа. В результате компании было предписано выплатить более шести миллионов рублей.

Отмечается, что московское управление ФАС «продолжает усиленную работу» по пресечению злоупотреблений со стороны электроэнергетических монополистов при проверках систем учёта электроэнергии и в ближайшее время «будут наложены новые административные санкции по подтверждённым судами фактам нарушения антимонопольного законодательства со стороны МОЭСК и Мосэнергосбыт».

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Борьба с монополизацией в экономике
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