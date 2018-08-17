ФАС и Челябинская область будут вместе развивать и защищать конкуренцию

Челябинск, , 19:50 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба и правительство Челябинской области будут вместе работать над защитой конкуренции и её развитием. Между ними заключено соответствующее соглашение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ФАС.

Документ стороны подписали сегодня, 17 августа. Этому предшествовало прошедшее сегодня же в Челябинске заседание областного совета по развитию конкуренции, в котором принял участие зам. главы ФАС России Алексей Доценко. Речь шла о развитии конкуренции. Долю государства в экономике предстоит сократить, а во всех сферах экономики обеспечить наличие не менее трёх организаций, одна из которых является частной. Наконец, в соответствии с одним из указов Владимира Путина необходимо увеличить долю организаций малого и среднего бизнеса в госзакупках не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом.

Алексей Доценко отмечает, что ФАС поможет региону в развитии конкуренции. На все возникающие в пределах области вопросы, касающиеся этой сферы, федеральные чиновники готовы давать ответы. А челябинский вице-губернатор Евгений Редин подчёркивает, что в результате развития на конкретных рынках конкуренции южноуральские потребители смогут получать по лучшим ценам услуги и товары лучшего качества.