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Впервые за 5 лет в Казахстане наблюдается рост объема услуг сотовой связи

Экономика

Объем услуг мобильных операторов Казахстана сокращался с 2013 года

Впервые за 5 лет в Казахстане наблюдается рост объема услуг сотовой связи
rawpixel
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Астана, 17 августа 2018, 19:56 — REGNUM  По итогам первых семи месяцев 2018 года объем услуг сотовой связи в Казахстане составил 127,3 млрд тенге ($353 млн), что на 2% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 17 августа аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Объем услуг мобильных операторов Казахстана сокращался с 2013 года. За отчетный период число пользователей услугами увеличилось на 5%, до 27,3 млн абонентов. Число пользователей мобильным интернетом также увеличилось на 12%, до 14,1 млн абонентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля антимонопольное ведомство Казахстана разрешило «Казахтелекому» купить 75% акций сотового оператора Kcell. В телекоммуникационной компании Veon (бренд Beeline) назвали такое решение самоубийством.

Читайте ранее в этом сюжете: «Казахтелекому» разрешили купить 75% акций сотового оператора Kcell

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