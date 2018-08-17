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Китай поддерживает Турцию в торгово-экономическом противостоянии с США

Экономика

В Пекине выражают надежду на урегулирование турецко-американских споров

Пекин, 17 августа 2018, 19:39 — REGNUM  В Китае поддерживают Турцию, подвергшуюся санкциям со стороны США, что вызвало значительное падение курса турецкой лиры по отношению к доллару; Пекин выразил уверенность, что трудности в экономике носят временный характер, и Анкаре удастся успешно их преодолеть, сообщает 17 августа Синьхуа.

С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, подчеркнувший, что Турция является важной страной с формирующимся рынком, и сохранение в ней стабильности оказывает благотворное влияние на развитие региона. «Китайская сторона… надеется, что все заинтересованные стороны смогут урегулировать разногласия путем диалога», — отметил дипломат.

Китай и Турция поддерживают тесное взаимодействие в торгово-экономической и финансовой сфере; сотрудничество по двусторонним проектам на основе рыночных принципов осуществляется на межрегиональном уровне и на уровне отдельных компаний и предприятий.

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Турция и США
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