Китай поддерживает Турцию в торгово-экономическом противостоянии с США

Пекин, , 19:39 — REGNUM В Китае поддерживают Турцию, подвергшуюся санкциям со стороны США, что вызвало значительное падение курса турецкой лиры по отношению к доллару; Пекин выразил уверенность, что трудности в экономике носят временный характер, и Анкаре удастся успешно их преодолеть, сообщает 17 августа Синьхуа.

С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, подчеркнувший, что Турция является важной страной с формирующимся рынком, и сохранение в ней стабильности оказывает благотворное влияние на развитие региона. «Китайская сторона… надеется, что все заинтересованные стороны смогут урегулировать разногласия путем диалога», — отметил дипломат.

Китай и Турция поддерживают тесное взаимодействие в торгово-экономической и финансовой сфере; сотрудничество по двусторонним проектам на основе рыночных принципов осуществляется на межрегиональном уровне и на уровне отдельных компаний и предприятий.