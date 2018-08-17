Минтранс сообщает о рекордном количестве регистраций в системе «Платон»

Москва, , 19:37 — REGNUM В государственной системе «Платон» за период с 15 июля по 15 августа зарегистрировалось свыше 9,5 тысячи владельцев большегрузных автомобилей, что стало рекордным показателем за один месяц. Об этом сообщает 17 августа пресс-служба Минтранса России.

Как отмечается, более 70% зарегистрировавшихся за последний месяц грузоперевозчиков являются физическими лицами.

По данным Минтранса, на ремонт дорог и мостов через госсистему «Платон» собрано уже 52,8 млрд рублей, в том числе два млрд рублей за последний месяц. На эти средства отремонтировано более двух тысяч километров дорог, продолжаются работы по реконструкции и строительству более 30 мостов.

Сообщается, что в минувшем месяце был завершён ремонт мостов через реку Терек в Чечне и через реку Сосну в Орловской области. Кроме этого, сведены две части моста через Волгу в Дубне, строительство которого частично финансировалось за счёт системы «Платон».