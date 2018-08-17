Порошенко упрекнули в затягивании кризиса в угольной отрасли

Киев, , 19:36 — REGNUM Сегодня, 17 августа, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в госбюджет Украины на 2018 год, которые позволяют направить 1,4 млрд грн (50,5 млн долл) на погашение задолженности по выплате заработной платы шахтерам. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба президента Украины.

Средства будут направлены по спецфонду в рамках бюджетной программы «Поддержка внедрения рынка электрической энергии». Изменения в госбюджете также расширяют источники формирования средств для финансирования государственной программы и включают в них конфискованные средства и средства, которые были получены от реализации имущества, конфискованного за совершение коррупционного нарушения.

В свою очередь глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец упрекнулпрезидента Порошенко за затягивание сроков подписания закона.

«Интересно, с чем связана такая задержка? Почему закон не был подписан раньше? Этот закон предусматривает выделение 1.4 млрд грн на модернизацию государственных шахт и частичное погашение задолженности по заработной плате горнякам», — отметил Волынец на своей странице в Фейсбуке.

Он призвал Киев вовремя выплачивать зарплаты рабочим.

«Это не нормально, когда шахтеры Львовщины, Волыни, Донетчины, Луганщины и других регионов Украины, которые тяжело работают вынуждены бороться за свою же зарплату постоянными голодовками, перекрытием дорог и многочисленными акциями протеста! Также хочу напомнить, что шахтеры ГП «Мирноградуголь» на протяжении последних двух суток протестовали под землей», — добавил Волынец.

Напомним, 2 августа спикер Рады Андрей Парубий подписал законопроект №8362, которым предусматривается направление 1,4 млрд гривен на выплату долгов шахтерам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 августа на подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области митингуют рабочие шахт «5/6», «Центральная» и «Капитальная», которые входят в состав госпредприятия «Мирноградуголь».

Рабочие требуют погасить двухмесячные долги по зарплатам. По словам Михаила Волынца перед Днем независимости и Днем шахтера правительство Украины задолжало шахтерам 1 миллиард гривен (36,4 млн долл). Он также уточнил, что с некоторыми рабочими государство не рассчиталось с 2015 года.