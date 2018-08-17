Обчистили банки на 1,2 млрд рублей: двое уральцев отданы под суд

Екатеринбург, , 19:30 — REGNUM Двое жителей Екатеринбурга отданы под суд за кибермошенничество на 1,2 млрд рублей. Они взломали базу данных аэропорта «Кольцово», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Под суд отправлены Константин М. и Игорь М. (фамилии разные — ИА REGNUM ). Им вменили участие в преступном сообществе, особо крупное мошенничество в сфере компьютерной информации, а также создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ.

Следствие считает, что вместе с подельниками они создали вредоносную программу и затем распространили её в интернете. С помощью такой операции из разных банков они похитили в общей сложности 1,2 млрд рублей. Также им удалось получить доступ к базе данных аэропорта «Кольцово».

Сейчас эти двое граждан находятся в СИЗО. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело будет рассматривать Кировский райсуд Екатеринбурга.

Под следствием находятся и другие участники группы. В отношении них расследование ещё не окончено.