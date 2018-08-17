Регионы отчитались перед Росавтодором об освоении бюджетных средств

Москва, , 19:27 — REGNUM Представители субъектов Российской Федерации отчитались перед Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) об освоении средств федерального бюджета, выделенных на дорожные программы. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Состоялось селекторное совещание под председательством заместителя руководителя Росавтодора Дмитрия Прончатова с представителями субъектов Федерации по вопросам реализации соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов, выделенных из федерального бюджета в 2018 году на реализацию дорожных объектов в регионах.

В частности, в ходе видеоконференции обсуждались вопросы кассового исполнения регионами бюджета 2018, а также возможная экономия средств и рисков несвоевременного ввода объектов в эксплуатацию.

Известно, что в 2018 году из федерального бюджета на финансирование дорожной деятельности регионов в качестве трансфертов и субсидий было выделено более 51 млрд рублей. В эту сумму не входит бюджет программы «Безопасные и качественные дороги».

В ходе совещания Прончатов отметил, что в ряде регионов есть риск не выполнить обязательства по заявленным объемам строительства и возведения объектов дорожного хозяйства.

В частности, данные риски есть в Туве, Омской области и Пермском крае. В этих регионах отсутствуют государственные контракты с подрядными организациями на реализацию дорожных проектов.

Остальыне субъекты, в целом, выполняют принятые на себя обязательства по реализации дорожных проектов.