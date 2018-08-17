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Назначен новый глава департамента Минтранса по обустройству границы

Экономика

Департамент возглавил бывший советник главы Росавтодора Александр Николаев

Москва, 17 августа 2018, 19:22 — REGNUM  Новым главой департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Минтранса России назначен Александр Николаев. Об этом сообщает 17 августа пресс-служба ведомства.

Как уточняется, соответствующий приказ был подписан накануне, а сегодня главу департамента представил заместитель министра транспорта Николай Захряпин.

Александр Николаев работал на различных должностях в ряде госпредприятий и коммерческих структур в Братске, Москве и Иркутске. С 2010 года занимал должности главы департамента дорожного строительства, благоустройства и транспорта, а затем заместителя мэра — главы комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Иркутска. Возглавлял дирекцию по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области.

С февраля 2017 года Николаев занимал должность советника главы Росавтодора и курировал вопросы по внедрению методов проектного управления в деятельности федерального агентства.

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