За полгода объем обязательного автострахования в Казахстане вырос на 29%

Астана, , 19:52 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2018 года объем премий обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств в Казахстане составил 31,6 млрд тенге ($87,6 млн), что на 28,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 17 августа сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

За отчетный период объем страховых выплат составил 12,1 млрд тенге ($33,53 млн), что на 2,4% меньше, чем годом ранее. Объем добровольного страхования автотранспорта (КАСКО) увеличился на 21,2%, до 9,5 млдрд тенге ($26,32 млн). Выплаты по КАСКО уменьшились на 8,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в Казахстане было продано 4993 автомобиля, что на 36,6% больше, чем в мае 2017 года. Всего за первые пять месяцев было продано 20 620 машин, что на 40,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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