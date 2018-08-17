Строителям в Марий Эл выплатили долги по зарплате почти на 1 млн рублей

Йошкар-Ола, , 18:55 — REGNUM ООО «Корвет», занимающееся производством строительных изделий из бетона в Марий Эл, накопило крупную задолженность по заработной плате в отношении 38 сотрудников. За май-июнь не выплачено 919 тыс. рублей, также образовался долг по оплате отпускных в размере 59 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в Генпрокуратуре.

Задолженность в полном объеме была погашена только после вмешательства прокуратуры Йошкар-Олы. Причем работникам ООО выплатили не только долг по зарплате, но и компенсацию за каждый день просрочки. Общий объем выплаченных средств не уточняется.

Директор предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата в установленные сроки заработной платы»), ему назначен штраф. Однако размер штрафа не указан.

Напомним, в течение июля общий объем просроченной задолженности по заработной плате в республике составил 4,48 млн рублей по информации Маристата. В течение месяца долги выросли на 1,157 млн рублей или на 34,8%. По данным Государственной инспекции труда в Марий Эл, объем просроченной задолженности значительно выше, чем сумма, указанная статистическим ведомством. По информации инспекции, просроченная задолженность по зарплате достигла к 1 августа 17,379 млн рублей, а в течение месяца сумма долга не изменилась. В реестре организаций, имеющий задолженность по зарплатам, ООО «Корвет» все еще числится с суммой долга в 919 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Долги по зарплате в Марий Эл выросли на 27% за месяц