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Букмекерская контора Алма-Аты заплатила в бюджет $72 млн во время ЧМ-2018

Экономика

Букмекерская контора вносит дополнительные платежи в случае получения прибыли свыше $13,3 тыс

Букмекерская контора Алма-Аты заплатила в бюджет $72 млн во время ЧМ-2018
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч группового этапа чемпионата мира между сборными командами Марокко и Иран

Астана, 17 августа 2018, 19:48 — REGNUM  Крупнейшая в Алма-Ате букмекерская контора «Олимп» внесла в бюджет города дополнительный платеж в размере 2,4 млрд тенге ($72 млн), сообщает 17 августа издание Informburo со ссылкой на заместителя руководителя департамента государственных доходов по Алма-Ате Каната Балтабекова.

По его словам, букмекерская контора вносит дополнительные платежи в случае получения прибыли свыше 4,8 млн тенге ($13,3 тыс.). Органы госдоходов провели контроль доходов и расходов букмекеров, полученных во время чемпионата мира по футболу в России.

Отметим, с 14 июня по 15 июля в Казахстане выявлено 22 факта незаконных трансляций матчей чемпионата мира по футболу. Кроме того, нарушения выявлены в 16 букмекерских конторах, четырех ресторанах и трех барах.

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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