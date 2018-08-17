ФАС и Росфинмониторинг активизируют работу по борьбе с картелями

Москва, , 18:37 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Росфинмониторинг намерены активизировать информационное взаимодействие при выявлении картелей и иных форм сговора, сообщает пресс-служба ФАС.

Как уточняется, 17 августа подписан дополнительный протокол к соглашению об информационном взаимодействии между ведомствами от 2011 года, который открывает дополнительные возможности для оперативного обмена данными между территориальными органами ФАС и Росфинмониторинга.

«Информация больше не будет идти через центральные аппараты ведомств, а территориальные управления наших служб будут взаимодействовать напрямую», — пояснил статс-секретарь ФАС Андрей Цариковский.

В пресс-службе также сообщили, что по результатам совместных расследований за период с 2016 года по первое полугодие 2018 года было возбуждено 22 дела и принято 15 решений по нарушениям антимонопольного законодательства. На участников картелей наложены административные штрафы на общую сумму около миллиарда рублей.

Главным образом это дела в сфере поставок фармацевтических препаратов и медицинских изделий, в сфере строительства, а также в сфере питания для социальных и образовательных учреждений.