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Кузбасский технопарк стал региональным оператором фонда Сколково

Экономика

Соглашение о присвоении статуса подписано сегодня, 17 августа

Кузбасский технопарк стал региональным оператором фонда Сколково
Иллюстрация: Администрация Кемеровской области
Подписано соглашение о присвоении Кузбасскому технопарку статуса регионального оператора фонда Сколково

Кемерово, 17 августа 2018, 18:09 — REGNUM  Кузбасский технопарк получил статус регионального оператора фонда Сколково — сегодня, 17 августа, временно исполняющий обязанности губернатора региона Сергей Цивилёв и вице-президент фонда Сколково по региональному и международному развитию Юрий Сапрыкин подписали соглашение. По стране таких региональных отделений всего шесть, отметили ИА REGNUM в администрации Кузбасса.

Подписание произошло на площадке самого Кузбасского технопарка. До этого были три месяца работы над программой его развития до 2020 года и обучение специалистов в Москве.

Как заявили в правительстве региона, присвоение технопарку статуса регионального оператора даёт большие преимущества. Например, теперь все его резиденты смогут претендовать на получение статуса квалифицированного резидента Сколково. А также получить доступ к профессиональной экспертизе, индустриальным партнёрам, обучающим программам и инвесторам Сколково.

Отметим, что АО «Кузбасский технопарк» был создан в 2007 году по инициативе администрации Кемеровской области. Основные направления отраслевой специализации Кузбасского технопарка: добыча и переработка угля, энергетика, машиностроение, переработка рудных и нерудных полезных ископаемых, экология, образование и пр.

В 2017 году инвестиции в развитие проектов компаний-резидентов составили 909,2 млн рублей, капитальные вложения — 573,6 млн рублей, а выручка — 2,16 млрд рублей. Численность сотрудников в компаниях-резидентах более 1 тысячи человек. Налоговые отчисления — 585 млн рублей.

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