Пятница, 17 Августа 2018 года
19:28:24 МСК

На Тамбовщине активно благоустраивают сельские территории

Экономика

На месте пустыря в 14 тыс. кв. метров в Гавриловском втором сельсовете – парк с аллеями, скамейками, цветочными клумбами, детским игровым комплексом

Тамбов, 17 августа 2018, 17:53 — REGNUM  В Гавриловском районе Тамбовской области сегодня, 16 августа, открыли зону отдыха, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Новое благоустроенное место появилось в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014−2017 годы и на период до 2020 года».

До этого времени на территории Гавриловского второго сельсовета не было ни парка, ни сквера, в котором сельчане могли провести свободное время, отдохнуть с детьми. Сегодня на месте пустыря в 14 тыс. кв. метров — парк с аллеями, скамейками, цветочными клумбами, детским игровым комплексом. Здесь посажено около 200 деревьев и кустарников, смонтирована система освещения. А в 2019 году планируется установить большой детский игровой комплекс и малые архитектурные формы.

В 2017 году реализовано 37 проектов в восьми районах области, из них 17 по решению губернатора Александра Никитина — без участия средств федерального бюджета, за счёт областного и местных бюджетов и внебюджетных источников.

Напомним, по итогам 2017 года Тамбовская область отмечена в числе самых успешных регионов по реализации государственной программы по устойчивому развитию сельских территорий. Это улучшение жилищных условий граждан, создание новых рабочих мест, газификация, водоснабжение, строительство парков, спортивных и детских игровых площадок.

За период реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014−2017 годы и на период до 2020 года» в девяти районах региона реализовано при помощи грантов 53 проекта. Все они созданы по инициативе граждан, проживающих в сельской местности. Это детские игровые, спортивные, хоккейные площадки, зоны отдыха, скверы. На реализацию проектов направлено свыше 53 млн рублей, из которых средства федерального бюджета составили 12 млн рублей, а областного — 17 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить