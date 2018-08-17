На Тамбовщине активно благоустраивают сельские территории

Тамбов, , 17:53 — REGNUM В Гавриловском районе Тамбовской области сегодня, 16 августа, открыли зону отдыха, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Новое благоустроенное место появилось в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014−2017 годы и на период до 2020 года».

До этого времени на территории Гавриловского второго сельсовета не было ни парка, ни сквера, в котором сельчане могли провести свободное время, отдохнуть с детьми. Сегодня на месте пустыря в 14 тыс. кв. метров — парк с аллеями, скамейками, цветочными клумбами, детским игровым комплексом. Здесь посажено около 200 деревьев и кустарников, смонтирована система освещения. А в 2019 году планируется установить большой детский игровой комплекс и малые архитектурные формы.

В 2017 году реализовано 37 проектов в восьми районах области, из них 17 по решению губернатора Александра Никитина — без участия средств федерального бюджета, за счёт областного и местных бюджетов и внебюджетных источников.

Напомним, по итогам 2017 года Тамбовская область отмечена в числе самых успешных регионов по реализации государственной программы по устойчивому развитию сельских территорий. Это улучшение жилищных условий граждан, создание новых рабочих мест, газификация, водоснабжение, строительство парков, спортивных и детских игровых площадок.

За период реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014−2017 годы и на период до 2020 года» в девяти районах региона реализовано при помощи грантов 53 проекта. Все они созданы по инициативе граждан, проживающих в сельской местности. Это детские игровые, спортивные, хоккейные площадки, зоны отдыха, скверы. На реализацию проектов направлено свыше 53 млн рублей, из которых средства федерального бюджета составили 12 млн рублей, а областного — 17 млн рублей.