Девальвационный тренд на Украине: в сентябре все будет еще хуже, чем сейчас

Киев, , 17:45 — REGNUM Каких-либо фундаментальных причин для обесценивания украинской гривны в настоящий момент нет, говорится в комментарии Национального банка Украины, обнародованном сегодня, 17 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что на Украине продолжается стремительное «пике» гривны: сегодня курс украинской валюты пробил очередную психологическую отметку в 28 грн за доллар, хотя еще в середине июля курс был близок к 25 грн за доллар.

По оценкам регулятора, нынешний рост спроса на валюту обусловлен сезонными, ситуативными и психологическими факторами.

В частности, среди этих факторов — сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров энергоресурсов и потребительских товаров, также снизилось предложение валюты со стороны населения под влиянием традиционных негативных ожиданий накануне осени.

Нацбанк Украины заверил, что продолжает внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке и готов осуществлять валютные интервенции в случае необходимости, чтобы не допускать резких «скачков» курса. На этой неделе регулятор ежедневно выходил на рынок с продажей валюты и всего за неделю продал 215 млн долларов. Также в комментарии говорится, что предложение валюты со стороны главных экспортных отраслей Украины, включая горно-металлургический и агропромышленный комплекс, остается на «достаточно высоком уровне».

Украинский экономист Даниил Монин отмечает, что работа минфина по рефинансированию своих внутренних валютных долгов плюс запоздалая реакция НБУ в июле (на валютный кризис) запустили тренд девальвации, который уже передался части населения.

«Поэтому, скорее всего, в ближайший месяц девальвационный тренд будет продолжен. В начале сентября надо выплатить 500 млн долларов процентов и 31 августа ещё не очень большие выплаты МВФ, и уже сейчас импортеры начинают закупки под декабрьский пик продаж. Поэтому, судя по всему, к 15 сентября курс будет ещё более высокий», — прогнозирует эксперт.

Монин напоминает, что с 6 сентября в Киеве начинает работать миссия МВФ. По прогнозам специалиста, если переговоры пройдут успешно, то на счетах правительства с учётом денег ЕС может оказаться 3−4 млрд долларов, что сразу же даст свободу действий минфину и сделает запас на 2019 год.

«Если же с МВФ не удастся договорится — тогда будет сложнее… В то же время, вероятно, 60% выплат мы в этом году уже сделали, и после 3 сентября внешние выплаты уже не так будут давить на валютный рынок», — заключает эксперт.