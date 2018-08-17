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Долги по зарплате в России за июль выросли более чем на 20%

Экономика

Суммарная задолженность по зарплате в стране достигла 3,38 млрд рублей

Москва, 17 августа 2018, 17:43 — REGNUM  Общая задолженность по заработной плате в России по состоянию на 1 августа составила 3 млрд 388,9 млн рублей, увеличившись зи июль на 586,3 млн рублей, или на на 20,9%. Такие данные приводит 17 августа Федеральная служба государственой статистики (Росстат).

Как сообщается, из общей суммы невыплаченной заплаты 721 млн рублей (21,3%) приходится на долги, образовавшиеся в 2017 году, и ещё 1172 млн рублей (34,6%) — на долги, остающиеся с 2016 года и ранее.

По состоянию на 1 августа задолженность по зарплате имелась перед 50 400 человек, из которых 44% — работники обрабатывающих производств, 23% — строительства, 8% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок, 6% — транспорта, 5% — добычи полезных ископаемых.

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