Олег Сафонов: Чем лучше дороги, тем больше туристов в Крыму

Симферополь, , 17:41 — REGNUM Улучшение транспортной инфраструктуры Крыма и более доступные цены по сравнению с прошлым годом серьёзно способствовали увеличению потока туристов на полуостров. Об этом 17 августа сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

«Мы прошли высокий курортный сезон в 2018 году исключительно успешно. На сегодняшний день в Крыму уже отдохнуло 4,368 миллиона туристов, что на 28% больше, чем в прошлом году. Динамика очень хорошая», — уточнил Сафонов, подчеркнув, что на полуострове не повышались цены на обслуживание в местах размещения, а в некоторых из них зафиксировано снижение цен.

Он также отметил, что в нынешнем сезоне в Крыму отдохнуло более 806 тысяч граждан Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля председатель крымского парламента Владимир Константинов выразил уверенность, что рано или поздно Крым вернётся к отметке в 10 миллионов отдыхающих, как это было в советские годы.

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