МИФИ будет готовить специалистов поликлиники ФМБА в Волгодонске

Волгодонск, Ростовская область, , 17:28 — REGNUM Головной вуз научно-исследовательский ядерный институт (НИЯУ) МИФИ и его обнинский филиал будут готовить медицинские кадры для строящейся в Волгодонске поликлиники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которая будет обслуживать не только работников Ростовской АЭС, но и жителей города. Об этом шла речь в ходе рабочей встречи первого заместителя генерального директора концерна «Росэнергоатом» Джумбери Ткебучавы и руководителя ВИТИ НИЯУ МИФИ Валентины Руденко. Потребность в специалистах — порядка 300 человек и удовлетворить её возможно, обучая медиков по целевым направлениям, отметила Валентина Руденко.

Как сообщает управление информации и общественных связей Ростовской АЭС, руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ рассказала, что в Волгодонском инженерно-техническом институте планируется открыть центр подготовки кадров для чемпионатов профессионального мастерства по компетенции «Слесарь-ремонтник». В институте уже есть два центра подготовки по компетенциям «Сварка» и «Электромонтаж», в которых обучаются студенты и учащиеся техникума. Результаты работы площадок — призовые места на чемпионатах рабочих профессий, говорят о высокой степени подготовки кадров для атомной отрасли.

В ходе встречи обсудили и работу ресурсного центра для обучения специалистов из-за рубежа, созданного на базе ВИТИ НИЯУ МИФИ, завода «Атоммаш» и Ростовской АЭС. Только в этом году он примет 400 иностранных студентов. Как отметил Джумбери Ткебучава, «это очень важная работа, так как портфель заказов на строительство атомных станций за рубежом у госкорпорации «Росатом» велик. При этом не следует забывать и о подготовке наших специалистов, которые также будут работать на зарубежных станциях и обслуживать их».