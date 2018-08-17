Россия и Казахстан планируют совместно модернизировать ГОСТы

Астана, , 17:21 — REGNUM Действующие принципы межгосударственной стандартизации в Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ (МГС) не обеспечивают необходимого качества ГОСТов, сообщили 17 июля в пресс-службе посольства Казахстана в России.

17 июля в Астане состоялось заседание комитета по техническому регулированию и метрологии министерства по инвестициям и развитию Казахстана. Глава ведомства Арман Шаккалиев отметил, что Россия и Казахстан совместно используют 19 тыс. ГОСТов.

Шаккалиев добавил, что на сегодняшний день необходим пересмотр и модернизация многих стандартов. Поэтому Казахстан разработал рекомендации по пересмотру стратегии взаимодействия с РФ в области стандартизации и аккредитации.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов заявил, что в целях совершенствования государственного оборонного заказа планируется разработать 1 тыс. военных стандартов.

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