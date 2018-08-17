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Узбекистан расширит торговые связи с Таджикистаном

Экономика

В «Узэкспоцентре» была представлена продукция более ста предприятий из Таджикистана

Ташкент, 17 августа 2018, 17:14 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал указания по расширению торговых связей с производителями из Таджикистана, сообщает 17 августа издание UzReport.

Глава государство совместно с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном ознакомились с выставкой товаров. В «Узэкспоцентре» была представлена продукция более ста предприятий из Таджикистана. Мризиёев также отметил необходимость развития кооперации между промышленными предприятиями двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа с официальным визитом в Узбекистан прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В рамках переговоров было подписано 27 документов, в том числе договор о стратегическом партнерстве.

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Таджико-узбекские отношения
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