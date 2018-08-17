В Мурманском морском рыбном порту пустуют холодильники

Мурманск, , 16:31 — REGNUM В первом полугодии грузооборот Мурманского морского рыбного порта составил 208,4 тыс. тонн, а концу года должен превысить показатель в 360 тыс. тонн. Об этом ИА REGNUM сообщили в порту.

Несмотря на растущий грузооборот, в холодильных терминалах порта наблюдается недозагрузка. Так, в 2017 году холодильные терминалы, принадлежащие ММРП, принимали 14,3 тысячи тонн мороженой рыбы в сутки, что составляет 38% от их максимальной технологической ёмкости в 37 тысяч тонн. В первом полугодии этого года средняя загруженность холодильников в сутки составила 26,4 тыс. тонн.

«Без учета показателей по мойве, среднесуточные показатели по хранению мороженой рыбопродукции составляют 12,3 тыс. тонн, что ниже аналогичных показателей предыдущих 2015−2017 гг. и свидетельствует о сохраняющемся стремлении рыбопромысловых компаний работать на экспорт», — пояснили в порту.

Недозагрузка мощностей вынуждает порт привлекать альтернативные грузы.

Добавим, что в 2017 году грузооборот АО «Мурманский морской рыбный порт» (далее именуемое «ММРП», «Порт») составил 333 тысячи тонн, в том числе: 208 тысяч тонн рыбопродукции, 105 тысяч тонн — нефтепродуктов, 20 тысяч тонн — прочего груза. Рыбопродукция занимает более 60% грузооборота АО «ММРП». В сравнении с 2016 годом её перевалка выросла на 29 тысяч тонн.

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