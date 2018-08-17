Пятница, 17 Августа 2018 года
17:58:40 МСК

Душанбе и Ташкент построят две ГЭС в Таджикистане

Экономика

Стороны также планируют совместно использовать Сарезское озеро в качестве источника пресной воды

Ташкент, 17 августа 2018, 16:42 — REGNUM  Узбекистан и Таджикистан совместно построят две ГЭС на реке Зарафшан общей мощностью 320 МВт, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом 17 августа сообщает издание Kun.uz.

По словам Мрзиёева, стороны также планируют совместно использовать Сарезское озеро в качестве источника пресной воды.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев подписали 27 документов. Стороны отметили, что важнейшим документом является договор о стратегическом партнерстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Строительство Рогунской ГЭС: Ташкент и Душанбе вместе оценят риски

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Таджико-узбекские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить