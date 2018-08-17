Душанбе и Ташкент построят две ГЭС в Таджикистане

Ташкент, , 16:42 — REGNUM Узбекистан и Таджикистан совместно построят две ГЭС на реке Зарафшан общей мощностью 320 МВт, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом 17 августа сообщает издание Kun.uz.

По словам Мрзиёева, стороны также планируют совместно использовать Сарезское озеро в качестве источника пресной воды.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев подписали 27 документов. Стороны отметили, что важнейшим документом является договор о стратегическом партнерстве.

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