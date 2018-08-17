Чемезов настаивает на госзакупках гражданской продукции предприятий ОПК

Ковров, Владимирская область, , 16:21 — REGNUM Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предложил обязать государственные и муниципальные организации закупать определенную часть необходимой гражданской продукции у предприятий ОПК и определить квоты.

«Предлагаю проработать установление в федеральных законах обязательных квот по закупке гражданской продукции у предприятий ОПК (как это реализовано для малого или среднего бизнеса)», — сказал Чемезов во время выездного совещания по диверсификации ОПК в Коврове (Владимирская область).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам совещания спикер Госдумы Вячеслав Володин обозначил ряд направлений работы законодателей в сфере диверсификации ОПК. Так, прежде всего, предполагается внесение изменений в законодательство, связанное с кооперацией, субсидирование производства высокотехнологической продукции, а также речь шла о субсидиарной ответственности по страхованию рисков.

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