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Правительство Индонезии выделит 24,8 трлн рупий на проведение выборов-2019

Экономика

Сумма, выделенная на проведение президентских выборов 2019 года, значительно превышает сумму, предоставленную на проведение региональных выборов в 2018 году

Джакарта, 17 августа 2018, 17:21 — REGNUM  Правительство Индонезии выделит 24,8 трлн рупий (110 млрд рублей) на проведение всеобщих президентских выборов в 2019 году, сообщает Antaranews.

Согласно данным агентства госбюджета страны, сумма, выделенная на проведение президентских выборов 2019 года, значительно превышает сумму, предоставленную на проведение региональных выборов в 2018 году (16 трлн рупий или 70 млрд рублей).

Согласно, министру финансов Индонезии, выделенная сумма будет направлена на обеспечение качества работы демократических институтов, политических прав и свобод граждан, создание нейтральной бюрократии и проведении безопасных президентских выборов.

Интересно, что на подготовку и проведение президентских выборов в России в 2018 году было потрачено чуть больше 14 млрд рублей. При этом, не стоит забывать, что Индонезия — страна 17 тысяч островов с населением больше 265 млн человек.

Напомним, Маруф Амин был избран будущим кандидатом в вице-президенты и выступит в паре с действующим президентом Индонезии Джоко Видодо на выборах в 2019 году.

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Экономика Индонезии
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