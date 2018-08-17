Пятая часть дорожных знаков в Севастополе – неисправны либо отсутствуют

Севастополь, , 16:07 — REGNUM Власти Севастополя намерены к концу 2019 года установить около 12 тысяч новых дорожных знаков. Об этом 16 августа журналистам сообщил директор «Севастопольского автодора» Валерий Васякин.

«В городе около 50 тысяч дорожных знаков. Замена тех, что не соответствуют ГОСТу, а также установка недостающих займёт, видимо, этот и следующий год», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года житель Севастополя отсудил у местных чиновников почти полмиллиона рублей за ДТП, которое произошло из-за крупной ямы на дороге. В августе 2018 года другой житель города-героя выиграл суд у ГБУ «Севастопольский автодор», которое обязали компенсировать истцу стоимость ремонта автомобиля и судебные расходы на общую сумму 580 тысяч рублей из-за ДТП, причиной которого стало ненадлежащее обслуживание дорожного знака «Уступи дорогу».