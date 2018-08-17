Диверсификацию ОПК учтут при работе над федеральным бюджетом-2019

Ковров, Владимирская область, , 15:58 — REGNUM Финансовая поддержка диверсификации ОПК будет обсуждаться в рамках нулевого чтения проекта федерального бюджета на 2019−2021 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам совещания, которое прошло в Коврове (Владимирская область).

Володин обозначил ряд направлений работы законодателей в сфере диверсификации ОПК. Так, прежде всего, предполагается внесение изменений в законодательство, связанное с кооперацией.

Также спикер Госдумы обратил внимание на вопросы кредитования. Стимулировать диверсификацию предлагается субсидированием.

«Мы надеемся уже сейчас при обсуждении бюджета в нулевом чтении в Госдуме обратить внимание правительства на этот вопрос и по аналогии, допустим, с тем же подходом, который есть в других отраслевых министерствах, посмотреть, насколько возможно субсидирование высокотехнологичной продукции гражданского производства предприятий ОПК», — сказал Володин.

Также предполагается изменения законодательства в сфере страхования.

«Должна быть субсидиарная ответственность по страхованию рисков. При большом количестве субподрядчиков зачастую возникают ситуации, когда кто-то из них банкротиться или вовремя не поставляет продукцию и как следствие страдают все, тем более страдают все, когда головная организация находится в трудном положении», — заявил спикер Госдумы.

В фокусе внимания законодателей находятся и вопросы ценообразования.

Кроме того, по словам Володина, по итогам совещания принято решение, что в рабочую группу, созданную Госдумой, вошли представители тех предприятий ОПК, которые уже показали эффективность в рамках реализации поручения президента РФ по диверсификации производства.

В городе Ковров Владимирской области на базе «Ковровского электромеханического завода» прошло совещание по вопросам снятия законодательных барьеров в области диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В совещании приняли участие депутаты всех фракций, представители министерства промышленности и торговли, представители законодательной и исполнительной власти Владимирской области, а также генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

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