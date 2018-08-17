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Украина достроит хранилище ядерного топлива к 2020 году

Экономика

На Украине просят называть ЦХОЯТ не свалкой, а «хранилищем стратегических материалов»

Киев, 17 августа 2018, 15:36 — REGNUM  В 2020 году Украина прекратит вывоз отработавшего ядерного топлива в Россию, заявил глава государственной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Юрий Недашковский, сообщает 17 августа УНИАН.

По его словам, Украина вместо вывоза отработавшего ядерного топлива на переработку в России начнет его складировать в централизованном хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). Недашковский попросил называть ЦХОЯТ не свалкой ядерных отходов, а «хранилищем стратегических материалов». Чиновник отметил, что стоимость хранения топлива будет в 4−5 раз дешевле, чем вывоз его в Россию.

Напомним, строительство ЦХОЯТ было начато в 2017 году на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

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Атомная энергетика
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