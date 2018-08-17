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«Молодёжь должна обеспечить людям пожилого возраста активное долголетие»

Экономика

Нужно обсуждать комплекс мер по повышению уровня жизни людей старшего поколения, заявил эксперт

Челябинск, 17 августа 2018, 15:34 — REGNUM  На сегодняшний день нужно говорить о приближении приоритетов молодёжной, социальной политики страны. Люди преклонного возраста должны получать от молодёжи всё самое положительное, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественной молодежной палаты при Законодательном собрании Челябинской области Артем Анисин.

Представителям молодёжи необходимо заниматься здоровым образом жизни, стараться обеспечить людям старшего поколения активное долголетие. Молодые люди, в свою очередь, должны помнить, что 60 лет — это активный возраст. Кроме того, важно, чтобы молодёжь перенимала у старшего поколения — настоящих профессионалов — опыт их работы.

«В рамках этого изначально обсуждение должно быть переведено из дискуссии вокруг пенсионной реформы в обсуждение именно комплекса мер по повышению уровня жизни людей среднего и пожилого возраста, а молодым стараться дожить до пенсионного возраста и быть всегда активными», — высказал свое мнение Анисин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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