Назарбаев призвал фермеров заниматься животноводством

Астана, , 15:35 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал фермеров Восточно-Казахстанской области заниматься диверсификацией сельскохозяйственного производства и развитием животноводства, сообщили 17 августа в пресс-службе главы государства.

Назарбаев добавил, что в сельское хозяйство региона и республики необходимо внедрять научные и цифровые технологии. Глава государства посетил также сельскохозяйственную выставку, на которой были представлены образцы тракторов, комбайнов и другая уборочная техника.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года средняя заработная плата работников сельского хозяйства Казахстана составила 93,7 тыс. тенге (17,41 тыс. рублей), что на 73% меньше, чем среднемесячная заработная плата в республике.

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