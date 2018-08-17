Вслед за Крымом с Ярославской областью укрепляет связи Севастополь

Симферополь, , 15:26 — REGNUM Власти Севастополя готовы предоставить место для строительства новых ярославских предприятий. Об этом 17 августа заявил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников после подписания соглашения о сотрудничестве с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым.

«Мы будем развивать взаимоотношения в областях судостроения, сельского хозяйства, образования, культуры и туризма. Также мы готовы предоставлять площадки, как было сделано с судостроительной компанией «Вымпел», на 49 лет», — отметил Овсянников.

Дмитрий Миронов, в свою очередь, напомнил, что ярославское предприятие «Вымпел» из города Рыбинска поставило новое скоростное пассажирское судно «Комета», которое уже выполняет задачи по перевозке, связав по морю Севастополь и Ялту.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне руководство Крыма и Ярославской области подписали соглашения о сотрудничестве в сферах выполнения гособоронзаказа, развития энергетики и сельского хозяйства.

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