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Вслед за Крымом с Ярославской областью укрепляет связи Севастополь

Экономика

В городе-герое появятся предприятия одного из наиболее развитого промышленного региона страны

Симферополь, 17 августа 2018, 15:26 — REGNUM  Власти Севастополя готовы предоставить место для строительства новых ярославских предприятий. Об этом 17 августа заявил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников после подписания соглашения о сотрудничестве с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым.

«Мы будем развивать взаимоотношения в областях судостроения, сельского хозяйства, образования, культуры и туризма. Также мы готовы предоставлять площадки, как было сделано с судостроительной компанией «Вымпел», на 49 лет», — отметил Овсянников.

Дмитрий Миронов, в свою очередь, напомнил, что ярославское предприятие «Вымпел» из города Рыбинска поставило новое скоростное пассажирское судно «Комета», которое уже выполняет задачи по перевозке, связав по морю Севастополь и Ялту.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне руководство Крыма и Ярославской области подписали соглашения о сотрудничестве в сферах выполнения гособоронзаказа, развития энергетики и сельского хозяйства.

Читайте ранее в этом сюжете: Аксёнов: Крым и Ярославская область будут сотрудничать в ключевых отраслях

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Межрегиональное сотрудничество
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