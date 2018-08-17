Предприятия Луганска увеличили объем промышленного производства

Луганск, , 15:21 — REGNUM Промышленные предприятия Луганска в первом полугодии 2018 года выпустили на 15% больше продукции, заявил начальник управления экономики столичной администрации Игорь Гурский, сообщает 17 августа «Луганский информационный центр».

По его словам, в первой половине 2018 года в Луганске реализовали промышленной продукции на 15,5 млрд рублей, что больше на 15% аналогичного показателя в первом полугодии 2017 года. Также за год количество предприятий увеличилось на 256, соответственно количество рабочих мест увеличилось на 1,2 тыс.

Напомним, ранее глава федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов заявил, что все угольные предприятия, брошенные Украиной на территории республики, работают стабильно.

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