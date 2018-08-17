Цены в Литве растут медленнее, чем в Латвии и Эстонии, но быстрее, чем в ЕС

Вильнюс, , 15:21 — REGNUM Инфляция в июле в Литве составила 2,3%, что ниже среднеевропейской (2,2%) и среднего показателя инфляции в еврозоне (2,1%), объявил сегодня, 17 августа, Евростат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тем временем в Латвии инфляция составила 2,7%, а в Эстонии — 3,3%. Самый большой рост цен зафиксирован в Румынии (4,3%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве сегодня было объявлено, что по результатам исследования цен в ЕС непродовольственных товаров, которое заказало министерство юстиции Литвы и служба по защите прав потребителей, цены на одежду и обувь в Литве выше среднеевропейских, а в Великобритании такой товар в 85% случаях дешевле, чем в Литве.

При этом Литва считается одной из самых бедных стран ЕС, где за чертой бедности живёт порядка 22% населения.