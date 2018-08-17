Володин: При расширении гражданского ОПК речь не идет о ширпотребе

Ковров, Владимирская область, , 14:44 — REGNUM При диверсификации ОПК речь идет о производстве высокотехнологической продукци, а не о ширпотребе, и законодатель готов оказать поддержку. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая совещание в Коврове (Владимирская область).

«Когда мы говорим о расширении гражданского ОПК, это не производство ширпотреба, это производство высокотехнологической продукции, и хороший пример демонстрирует «Ковровский электромеханический завод» (КЭМЗ), станкостроение развивается», — отметил спикер Госдумы.

«За счет диверсификации должны создаваться высокотехнологичные рабочие места, и конечно, мы говорим о том, что основными потребителями должны быть медицина, космос, энергетика, авиа‑ и кораблестроение», — отметил Володин.

Законодатели готовы оказать поддержку, формируя законодательную базу для диверсификации ОПК.

«Мы прекрасно понимаем, что есть набор вопросов, которые имеют отношение к законодательству, мы говорим о формировании правового поля, которое бы позволило формировать гражданский сегмент ОПК», — сказал он.

Речь, прежде всего, идет о решениях в сфере кооперации, финансировании.

«Когда мы говорим о приоритетах, а это приоритет, значит, мы в своей работе при проведении слушаний и «правительственных часов» должны останавливаться на вопросах о диверсификации ОПК, чтобы мы видели слаженную работу на всех уровнях, это будет стимулировать процесс подготовки законотворческой базы», — отметил Володин.

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