Помощи немецким фермерам в размере €1 млрд не будет — Spiegel

Берлин, , 14:51 — REGNUM Немецкое государство не сможет оказать финансовую помощь ассоциации фермеров в требуемых ими размерах, пишет газета Spiegel 17 августа.

Ни при каких обстоятельствах государственная помощь не может достигнуть размера €1 млрд, как того требует глава ассоциации фермеров Йоахим Руквид. «Мы остановимся значительно ниже этой суммы», — сказал эксперт в министерстве финансов.

Правительство будет ориентироваться на размеры помощи, предоставленной жарким летом 2003 года — тогда власти выплатили фермерам чуть менее €40 млн. Повышение цен на продовольствие должно частично компенсировать убытки, понесенные фермерами из-за засухи.

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Как сообщало ИА REGNUM, этим летом из-за жары пересохли малые реки и местами в Германии остановилось судоходство. Эксперты прогнозируют худший сбор урожай в этом столетии.

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