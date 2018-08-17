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Помощи немецким фермерам в размере €1 млрд не будет — Spiegel

Экономика

Ни при каких обстоятельствах

Помощи немецким фермерам в размере €1 млрд не будет — Spiegel
Цитата из х/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США
Семья разорившихся фермеров

Берлин, 17 августа 2018, 14:51 — REGNUM  Немецкое государство не сможет оказать финансовую помощь ассоциации фермеров в требуемых ими размерах, пишет газета Spiegel 17 августа.

Ни при каких обстоятельствах государственная помощь не может достигнуть размера €1 млрд, как того требует глава ассоциации фермеров Йоахим Руквид. «Мы остановимся значительно ниже этой суммы», — сказал эксперт в министерстве финансов.

Правительство будет ориентироваться на размеры помощи, предоставленной жарким летом 2003 года — тогда власти выплатили фермерам чуть менее €40 млн. Повышение цен на продовольствие должно частично компенсировать убытки, понесенные фермерами из-за засухи.

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Как сообщало ИА REGNUM, этим летом из-за жары пересохли малые реки и местами в Германии остановилось судоходство. Эксперты прогнозируют худший сбор урожай в этом столетии.

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Экономика Германии
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