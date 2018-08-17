«Закрывать глава на проблемы пенсионной системы РФ бессмысленно»

Томск, , 14:27 — REGNUM К повышению пенсионного возраста нельзя относиться или отрицательно, или положительно. Это та действительность, которая существует, и от неё не уйти заявил корреспонденту ИА REGNUM директор областного государственного автономного общеобразовательного учреждения «Губернаторский Светленский лицей», член Общественной палаты Томской области, член Общественного совета Сибирского федерального округа Александр Сайбединов.

«В настоящее время в России улучшается качество жизни, увеличилась продолжительность жизни. Но в пенсионной системе страны существуют проблемы. Во-первых, на те пенсии, которые сейчас получают пенсионеры, прожить совершено невозможно, уровень пенсий недостаточен. Во-вторых, соотношения количества пенсионеров и работающих граждан дошло практически один к одному. Закрывать глава на эти проблемы бессмысленно», — считает эксперт.

При этом, хочется отметить, что женщинам подняли слишком высоко пенсионный возраст. Это спорный момент и о нём нужно говорить. Ведь женщина, и мать, и жена, и бабушка, её социальные, семейные задачи никогда не заканчиваются. Поэтому стоит рассмотреть вопрос о снижении возрастной планки женщинам.

«Все спорные моменты предлагаемой пенсионной реформы должны обсуждаться в ходе широкой дискуссии. Проблемы в пенсионной системе существуют, и их надо было решать ещё вчера. Для людей такая мера оказалась болезненной, значит обсуждая, властям надо сделать всё, чтобы не было радикальности восприятия проводимой реформы. Нужно быть ответственным не только перед сегодняшним днём, но самое главное — перед завтрашним», — высказал свое мнение Сайбединов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»