Долговая яма – о болевой точке Курганской области

Курган, , 14:18 — REGNUM Если Курганская область оказывается в федеральной новостной ленте, то почти обязательно в негативном ключе — как самый бедный регион УРФО, да еще и с высоким уровнем преступности. Доходы низкие, население бежит, долги растут — выхода нет. Это уже стало штампом. Так ли все страшно на самом деле.

Действительно, по данным Министерства финансов РФ, на начало августа госдолг региона составил 16 586 948 рублей — эта информация находится в открытом доступе, ознакомиться с ней может любой желающий. Для сравнения у Ханты-Мансийского автономного округа долг 19 095 283 рублей, у ЯНАО — 25 273 669, у Свердловской области — 75 606 489 рублей. То есть, по объему кредитов Курганская область находится на четвертом месте в Уральском Федеральном округа, меньше нее должны только Челябинск (15 606 479 рублей) и нефтеносная Тюмень (1 600 209 рублей). Уровень долга за семь месяцев текущего года не изменился, просроченных платежей нет. В чем проблема?

Однако разговоры о зауральской долговой яме ведутся неспроста. Несмотря на то, что госдолг Курганской области далеко не самый большой в УрФО, его соотношение к годовому региональному бюджету достигает критической цифры. Долговая нагрузка региона, по данным Минфина, на май 2018 года составила 82,8%, тогда как в Ханты-Мансийском автономном округе — 10,8%, в ЯНАО — 16,3%, а в Свердловской области — 24,3%. Отчего так вышло?

Госдолг региона состоит из суммы коммерческих и бюджетных кредитов, которые местные власти берут для покрытия разницы между расходами и доходами за год. По закону дефицит субъектов Российской Федерации не должен превышать 15% от собственных доходов, а если такое случается, необходимо как-то проблему решать. Путем оптимизации расходов, например. А когда они и без того урезаны до минимума, остается просить деньги в долг — у Федерации под маленький процент (0,1% годовых) или у коммерческих структур под солидный (Курган финансируют под 8,87% годовых). Из-за необходимости выплачивать проценты по кредитам статьи расходов возрастают, бюджет снова уходит в дефицит и чтобы его компенсировать, опять приходится занимать. И так до бесконечности.

Рост госдолга ограничивается российским бюджетным законодательством: оно не позволяет занимать сумму, превосходящую годовой дефицит, а общий объем госдолга не должен превышать 100% собственных доходов региона за год. Если этот показатель не будет выполнен, Министерство финансов РФ может сократить или вовсе остановить трансферты в регион из федерального бюджета.

Поэтому по планам местных властей долговая политика Курганской области в 2018 году должна быть направлена на сохранение объема государственного долга региона на экономически безопасном уровне. Атакже на сокращение стоимости его обслуживания и выполнение принятых обязательств в полном объеме. Привлекать государственные заимствования решено преимущественно для погашения уже имеющихся долгов.

Надо отметить, что в целом рост долга в Зауралье замедлился, хотя остановить его полностью не удается; о сокращении речи не идет. Если в 2015 году регион был должен по кредитам 11 728,9 млн рублей, 1 января 2017 года — 15 051,3 млн рублей, то сегодня — 16 586, 9 млн. Из этой суммы 8 117, 6 млн составляют бюджетные займы, они позволяют сокращать бьющий по карману долг перед коммерческими банками.

Пусть неровно, но сокращается и дефицит бюджета: в 2015 году он достиг 4 958,0 млн рублей, в 2016 году — 2 941,7 млн. Сейчас зауральская казна, наконец-то, выбралась из петли: за январь-май 2018 года профицит составил 800 млн рублей. И не только благодаря дотациям.

Как подчеркнул первый заместитель начальника Финансового управления области Константин Ермаков, за прошедшие месяцы 2018 года в консолидированный бюджет Курганской области поступило 14 млрд 262 млн рублей собственных доходов, что, по его словам, почти на 4% выше к уровню 2017 года. Медленно, но верно, регион ползет наверх. Хотя пока эти медленные движения позволяют только с меньшей скоростью катиться вниз, в ту самую долговую яму. Так себе достижение.

Не стоит забывать и о том, что в долгах, как в тусклых шелках, живет не только Курганская область. Например, в Карелии, а также в Чукотской автономной области, Псковской области, республиках Марий Эл и Северной Осетии-Алании долговая нагрузка превышает 90% от собственных доходов. В Орловской области и Кабардино-Балкарской республике приближается к критической отметке 100%. В Костромской области перешагнула порог и составляет 124,9%, в республике Хакасия — 125,3%, а в республике Мордовия — 222,4%! От «лидеров» Зауралье отстаёт практически на 140%.

Равняться, конечно, нужно на сильных: увеличивать профицит, сокращать долг. То есть или меньше тратить, или больше зарабатывать. Поскольку «резать» уже нечего, кроме расходов на аппарат правительства, проблему снижения госдолга в правительстве региона видят в развитии доходной базы бюджета. Но где искать выход, если ни нефти, ни газа, ни залежей руды у региона нет? Губернатор Зауралья Алексей Кокорин собирается делать ставку на сельское хозяйство и промышленность, хотя тут есть серьёзные такие вопросы, а также на осуждаемую большинством населения добычу урана. Осуждение понятно: здоровье дорого всем.

Недавно с визитом в Курганской области побывал и полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов. В СМИ тут же появилась информация, что он назвал госдолг одной из болевых точек региона. Однако в путях снятия напряжения он согласен с Кокориным. После знакомства с предприятиями региона Цуканов заявил, что видит потенциал области в развитии производства и расширении номенклатуры выпускаемой продукции. А также в привлечении новых рынков сбыта и увеличении количества выполняемых заказов, в том числе государственных.

Но самое главное, Курганская область — единственная в округе территория, обладающая таким количеством земли и технологиями для ее обработки и имеющая столь протяженную границу с Казахстаном, который предлагает большие преференции. Это ведь тоже возможности. Пусть и со своими рисками.

Именно от этих данных и предстоит отталкиваться в работе по сокращению долга и выводу региона на новый уровень жизни. Болевые точки — точки приложения усилий и концентрации. Полпред отметил, что готов поддержать положительные начинания регионального правительства и помочь с важнейшей проблемой, делающей область непривлекательной для инвесторов — высокой стоимостью энерготарифов. Вот эту проблему необходимо решать в кратчайшие сроки.

Да, ругать регион можно сколько угодно. И критика тут, на самом деле, необходима: она платформа для будущего развития; надо понимать и реально оценивать, сколько придётся вложить в развитие. Но нагнетать атмосферу безнадежности — неверно и отчасти даже бесчестно. Прежде всего, по отношению к тем, кто продолжает жить и работать в Курганской области.