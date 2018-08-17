Песков: финансовая система России «абсолютно стабильна»

Москва, , 13:59 — REGNUM Российская финансовая система не потеряла своей устойчивости из-за нестабильного курса национальной валюты. Об этом заявил 17 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в настоящее время наблюдается «разнонаправленная динамика».

«Определенная волатильность есть, но еще раз повторяю и хотел бы вам напомнить заявление наших руководителей экономического и финансового сектора, что система финансовая и экономическая в стране абсолютно стабильна», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что нестабильность на рынках РФ происходит на фоне сведений о возможном введении администрацией США очередного пакета антироссийских санкций.

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