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Песков: финансовая система России «абсолютно стабильна»

Экономика

По словам официального представителя Кремля, в настоящее время наблюдается «разнонаправленная динамика»

Песков: финансовая система России «абсолютно стабильна»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 17 августа 2018, 13:59 — REGNUM  Российская финансовая система не потеряла своей устойчивости из-за нестабильного курса национальной валюты. Об этом заявил 17 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в настоящее время наблюдается «разнонаправленная динамика».

«Определенная волатильность есть, но еще раз повторяю и хотел бы вам напомнить заявление наших руководителей экономического и финансового сектора, что система финансовая и экономическая в стране абсолютно стабильна», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что нестабильность на рынках РФ происходит на фоне сведений о возможном введении администрацией США очередного пакета антироссийских санкций.

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